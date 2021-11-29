Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на майже 6 тисяч.

В Україні станом на ранок 29 листопада зафіксовано 5 804 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 297 людей, 10 477 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 082 особи, а 93 970 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 427 827 осіб;

одужало – 2 920 714 осіб;

летальних випадків – 85 414;

проведено ПЛР-тестувань – 15 832 613.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 320 532 людини, з них отримали одну дозу – 13 320 530 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 967 700 людей. Загалом проведено 24 288 230 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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