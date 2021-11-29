Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 ноября

За последние сутки количество больных возросло почти на 6 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 29 ноября зафиксировано 5 804 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 297 человек, 10 477 пациентов поправилось.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 082 человека, а 93 970 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 427 827 человек;
- поправилось – 2 920 714 человек;
- летальных исходов – 85 414;
- проведено ПЦР-тестов – 15 832 613.
С начала вакцинальной кампании привито 13 320 532 человека, из них получили одну дозу – 13 320 530 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 967 700 человек. Всего проведено 24 288 230 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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