Ситуация на Донбассе: тихо и спокойно, боевики угомонились

Ситуация на Донбассе: тихо и спокойно, боевики угомонились

За прошедшие сутки зафиксировано всего 1 нарушение режима тишины.

За прошедшие сутки, 28 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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В частности, враг стрелял:

В направлении Южного враг совершил обстрел, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

В районе Светлодарского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, ранее наша разведка сообщала, что кадровые военные РФ были направлены для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений на оккупированную часть Донбасса.

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