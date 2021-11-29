Ситуация на Донбассе: тихо и спокойно, боевики угомонились

За прошедшие сутки зафиксировано всего 1 нарушение режима тишины.
За прошедшие сутки, 28 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В частности, враг стрелял:
- В направлении Южного враг совершил обстрел, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
- В районе Светлодарского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
- Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, ранее наша разведка сообщала, что кадровые военные РФ были направлены для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений на оккупированную часть Донбасса.
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