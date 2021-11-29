ЕС и НАТО будут выступать единым фронтом против гибридных атак Беларуси

ЕС и НАТО будут выступать единым фронтом против гибридных атак Беларуси

Президент Литвы призывает НАТО пересмотреть отношения с Минском.

Евросоюз и НАТО объединят усилия из-за гибридных атак Беларуси.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 ноября.

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Такое мнение, в частности, высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, а также президентом Литвы Гитанасом Неуседой. В ходе мероприятия политики обсудили мигрантский кризис на границах Евросоюза.

"Лукашенко не удалось подорвать единство и солидарность ЕС. Мы все вместе противостоим его гибридной атаке. Нам также рекомендовано извлечь уроки. Чтобы отвлечься от своих внутренних проблем, наши противники не уклоняются от ведения гибридных атак на нас", – сказала Ляйен.

Президент Литвы призывает НАТО пересмотреть отношения с Минском. За выходные польские пограничники зафиксировали более 200 попыток штурма границы. Самый массовый произошел накануне, когда около сотни мигрантов при поддержке белорусских силовиков пытались прорваться на территорию Польши. Белорусские военные направляли на польских пограничников лазеры. Двое польских бойцов получили легкие ранения.

Между тем, на границе Беларуси и Литвы обнаружили тело мигранта. Белорусские военные обвиняют в смерти литовских пограничников. Впрочем, в Вильнюсе это отрицают. Мол, в месте, где обнаружили погибшего, попыток пересечения границы в последнее время не фиксировали.

Как сообщалось, Александр Лукашенко обвинил в миграционном кризисе Украину и США. По его словам, чтобы противостоять мигрантам, украинцы якобы наращивают на границе позиции силовиков.

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