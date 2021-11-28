Чи готова Україна до нової війни та хто допоможе стримати російську агресію

Чи готова Україна до нової війни та хто допоможе стримати російську агресію

Путін може віддати наказ про вторгнення навіть на новорічні свята або й раніше - 8-го грудня.

Близько сотні батальйонних груп російської армії чекають на команду встановити окупаційний режим в усій лівобережній Україні. Це - один зі сценаріїв “зимової війни”, який розглядають російські генерали. Час можливого нападу називають все ближчий. Колишній секретар Ради нацбезпеки України Олександр Данилюк не виключає, що атакувати Путін може навіть на новорічні свята або й раніше — наприклад, 8-го грудня. Для господаря Кремля ця дата символічна — саме в цей день виповнюється 30-та річниця Біловезької угоди 1991-го року, яка зафіксувала розвал Радянського Союзу і яку особливо болісно сприймає “кагебешник” Путін.

Про те, хто і як може зупинити нові людожерські плани Кремля і чим Україна готується відповісти агресору, йдеться 28 листопада в сюжеті ТСН.Тиждень.

Чи допоможе нам Захід

Світ шукає спосіб, як зупинити Путіна, але поки що марно. Деякі країни НАТО заявляють про готовність надати Україні військову підтримку, але не квапляться виконати обіцянки. Адже будь-який військовий крок Заходу на захист України Росія називає провокацією війни.

“В Україні багато людей на високих постах чекають, коли Захід зробить таку провокацію, яка неминуче спричинить нашу відповідь”, - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

І колективний Захід, схоже, “вмикає задню”. За інформацією The Wall Street Journal, Сполучені Штати розглядають два варіанти реакції на повномасштабне вторгнення Росії. Перший — підсилення оборонних можливостей України та постачання систем протиповітряної оборони. І другий - цілком протилежний - аби не дражнити Путіна, призупинити військову допомогу Україні. І, судячи з нейтральної риторики президента Байдена, Білий Дім не хоче остаточно сваритися з Путіним через Україну.

Також стало відомо, що Канада розглядає можливість відправити в Україну групу винищувачів CF-18, військовий корабель та кілька сотень додаткових військовослужбовців для підтримки канадських солдатів, які вже перебувають в Україні на навчальній місії. Але остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалено.

За останній тиждень - жодної гучної заяви щодо засудження агресивних Росії не пролунало і від європейських партнерів. Тож наразі, українська армія залишається сам-на-сам із набагато сильнішим противником.

Чи готова українська армія відбити удар

В українській армії кажуть, що на допомогу Європи особливо не розраховують, але стверджують, що оборонятися є чим. Тільки от — як довго?

Директор аналітичної організації “Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння” Валентин Бадрак вважає, що, за найбільш негативний сценарій, оборона може тривати всього декілька діб.

Однак, повномасштабне вторгнення - це справжня м'ясорубка з численними жертвами насамперед серед тих, хто наступає. Тож в Москві ретельно зважують ціну, яку готові заплатити за повернення України до зони впливу Росії.

“Це рішення 50 на 50 - або буде, або ні. Його можна уникнути, якщо буде завчасна підготовка до оборони з боку України”, - зауважив Валентин Бадрак.

Загалом ситуація не надто оптимістична. Більш ніж половина контрактників звільняється зі Збройних сил після закінчення контракту. Масштабне переозброєння армії тільки розпочалося. Але й у таких умовах вторгнення в Україну стане дуже дорогим задоволенням для Кремля.

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Російські генерали лякають українців ударами з повітря. І хоча Україна не володіє найсучаснішими технологіями на кшталт американських "Петріотів" або ізраїльського "Залізного Куполу", вітчизняна система зенітно-ракетного захисту вважається однією з найкращих в Європі. Її ядро - ракетні комплекси С-300 - шестиметрові “сигари”, розставлені навколо українських міст-мільйонників.

Під захистом одного із п’яти дивізіонів Київської зенітно-ракетної бригади перебувають усі стратегічні об’єкти, від яких залежить життя мільйонів киян. Один із цих об’єктів - Київська ГЕС. Якщо ворожа бомба або ракета зруйнує дамбу, величезний потік води може знищити Оболонь, Поділ та весь лівий берег Києва. Аби цього не сталося, бригада контролює небо в режимі “двадцять чотири на сім”.

За словами заступника командира Київської ЗРБ Миколи Дзямана, у такий спосіб закривається весь діапазон висот, якими може бути застосована авіація противника.

Ці установки - лише верхівка айсберга великої інтегрованої системи, здатної бачити повітряні цілі ще до того, як вони перетнуть державний кордон України.

Протиповітряну парасольку над стратегічними об’єктами тримають три типи зенітно-ракетних комплексів, які прикривають усі ешелони висот до двадцяти семи кілометрів. Пілоти агресора в такому випадку стають “камікадзе”, їм доведеться долати психологічний бар’єр, щоби направити свої машини в зону майже гарантованого знищення.

“Я би порадив їм перевірити їхні катапульти, щоб вони були справні. Коли будуть знищені один-два літаки, решта задумається, вилітати їм чи не потрібно”, - зауважив командир зенітно-ракетного дивізіону Київської ЗРБ, підполковник Володимир Битківський.

А заступник командира Київської ЗРБ Микола Дзяман вважає, що і катапульта не врятує російських пілотів, які наважаться сісти в літак для вильоту на бойове завдання в Україні.

Однак, є загроза, що перший удар по Україні завдадуть не літаки, а більш нищівна зброя. Лише Чорноморський флот у Криму може одночасно випустити до двохсот ракет. Іще близько сотні російських “Іскандерів” стоять напоготові вздовж українсько-російського кордону. Україну дістають своїми крилатими ракетами й кораблі Каспійської флотилії. Тож перша ракетна хвиля - це майже чотириста пусків. Чи зможемо від неї відбитися?

"Україна для відбиття атаки з повітря має обмежені можливості. На жаль, Україна не отримала ракет для С-300, які можуть забезпечити дальність до 100 кілометрів і не наважилась відновити комплекси С-200, які діють до 200 кілометрів”, - зазначив Валентин Бадрак, директор аналітичної організації “Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння”.

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Хоча в Україні немає протиракетної оборони в класичному розумінні, але восени 2021 року вітчизняні системи ППО пройшли раптове випробування саме в протиракетному режимі. Усі цілі були вражені - рапортують військові.

Що стримує Путіна

“Для Путіна все зрозуміло. Він знає слова Макіавеллі про те, що сильний, але не смертельний, удар загрожує смертю тому, хто його наносить. Я гадаю, що саме ця фраза утримує Путіна від широкомасштабного вторгнення. Якщо це не буде бліц-кріг, то Путін буде розчавлений повністю, і його не буде існувати”, - вважає Валентин Бадрак.

Отож, Путіну потрібна лише блискавична перемога. Затяжна повномасштабна війна в Україні може спричинити незворотні руйнівні процеси всередині Росії. Ось це наразі й зупиняє агресора та дає Україні час.

Надія також є на переговори. Ще на початку тижня з Кремля повідомили, що узгоджують терміни і формат зустрічі Байдена і Путіна, де будуть обговорювати тему України.

Президента Сполучених Штатів також дуже стурбувала звістка з Києва про підготовку держперевороту за сприяння Росії. І, за словами Джо Байдена - він швидше за все проведе телефонні переговори з Володимиром Зеленським і Путіним через нарощування російських військ біля українських кордонів.

Чи готова Україна до нової війни

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