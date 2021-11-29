В Одессе во время урока на школьников упал потолок (видео)

В Одессе во время урока на школьников упал потолок (видео)

Видео с места инцидента обнародовали сами школьники.

Сегодня, 29 ноября, в одесской школе №111 во время урока обрушился потолок.

Об этом сообщает Telegram-канал.

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Во время инцидента в помещении находились дети.

Видео с места инцидента обнародовали сами школьники. На нем видно, как часть потолка не выдержала и свалилась прямо на головы детям.

Куски штукатурки рассыпались по партам и полу. На видео слышно, как учитель спрашивает у детей, все ли нормально.

Напомним , в Черниговской области в Новгород-Северской гимназии №1 обрушился потолок. На ученические парты упали куски цемента. По данным местных СМИ, обвал потолка в этой гимназии происходит уже в третий раз.

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