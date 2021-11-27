В Новой Одессе рванул газ в жилом доме: появились фото разрушения

В Новой Одессе рванул газ в жилом доме: появились фото разрушения

Газ взорвался на пятом этаже.

В городе Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв в пятиэтажном доме: предварительно заблокированы два человека на пятом этаже.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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По информации спасателей, разрушен четвертый и пятый этажи. Взрыв газа произошел на последнем этаже.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. К месту аварии направлена кинологическая группа. Кроме того, привлечены 75 человек и 14 единиц техники.

Как сообщалось, взрыв произошел в многоэтажке в Казатине Винницкой области. В квартире на 9 этаже рванул газ. Выяснилось: накануне женщина вместе с зятем пыталась подсоединить к газовой трубе новую плиту. Газ в месте соединения, по всей видимости, медленно вытекал. И когда женщина включила свет, взорвался.

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