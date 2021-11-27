В Новой Одессе взорвался газ в доме: разрушены два этажа

В Новой Одессе взорвался газ в доме: разрушены два этажа

Информацию о жертвах и пострадавших уточняют.

В городе Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв в жилом доме: разрушены два этажа.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что в угловой части пятиэтажки произошел взрыв бытового газа. Взрывом разрушило четвертый и пятый этажи.

Информацию о жертвах и пострадавших уточняют. На месте происшествия работают 20 спасателей и 5 единиц техники.

Как сообщалось, взрыв произошел в многоэтажке в Казатине Винницкой области. В квартире на 9 этаже рванул газ. Выяснилось: накануне женщина вместе с зятем пыталась подсоединить к газовой трубе новую плиту. Газ в месте соединения, по всей видимости, медленно вытекал. И когда женщина включила свет, взорвался.

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