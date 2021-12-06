США почнуть серійно виготовляти модернізовані ядерні бомби

Упродовж чотирьох років на озброєння поступить 480 удосконалених високоточних бомб із ядерним зарядом.

У США завершили збирання першої серійної керованої термоядерної бомби B61-12 Life Extension Programme (LEP). Цей модернізований боєприпас отримав бойову частину потужністю 50 кілотонн і став керованим: на бомбу встановили хвостові керма, які дозволять суттєво збільшити її точність.

Про це повідомили в Національній адміністрації з ядерної безпеки США.

Бомбу B61-12 розробляють ще з 2012 року. У 2018 році управління з ядерної безпеки захистило її проєкт, однак конструкція низки готових запчастин виявилася не довговічною. Відтоді тривали вдосконалення та випробування. У листопаді цього року перша серійна B61-12 зійшла з конвеєра.

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Повномасштабне серійне виробництво нових ядерних бомб має розпочатися у травні наступного року та завершитися до 2026 року. Заплановано, що арсенал збройних сил США за цей час поповнять 480 бомб B61-12. Модернізовані боєприпаси мають прослужити щонайменше 20 років.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу звинуватив США в тому, що американські бомбардувальники нібито відпрацьовували ядерний удар по Росії за двома різними напрямками — із заходу та сходу.

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