США начнут серийно производить модернизированные ядерные бомбы

За четыре года на вооружение поступит 480 усовершенствованных высокоточных бомб с ядерным зарядом.

В США завершили сбор первой серийной управляемой термоядерной бомбы B61-12 Life Extension Programme (LEP). Этот модернизированный боеприпас получил боевую часть мощностью 50 килотонн и стал управляемым: на бомбу установили хвостовые рули, которые позволят существенно увеличить ее точность.

Об этом сообщили в Национальной администрации по ядерной безопасности США.

Бомбу B61-12 разрабатывают с 2012 года. В 2018 году управление по ядерной безопасности защитило ее проект, однако конструкция ряда готовых запчастей оказалась не долговечной. С тех пор продолжались усовершенствования и испытания. В ноябре этого года первая серийная B61-12 сошла с конвейера.

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Полномасштабное серийное производство новых ядерных бомб должно начаться в мае следующего года и завершиться к 2026 году. Планируется, что арсенал вооруженных сил США за это время пополнят 480 бомб B61-12. Модернизированные боеприпасы должны прослужить не менее 20 лет.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил США в том, что американские бомбардировщики якобы отрабатывали ядерный удар по России по двум разным направлениям — с запада и востока.

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