Даша Квиткова вспомнила, как после скандала с Добрыниным собирала вещи

Пара сильно поругалась в начале отношений.

Звездные супруги шоумен Никита Добрынин и блогерша Даша Квитковая поделились личным.

Пара рассказала о громких ссорах и почему иногда горько плачет. В программе "Звездный путь" любимая телеведущего рассказала, что однажды после скандала собирала вещи.

Так, это произошло в начале их отношений. По словам избранницы звезды, однажды Никита пришел домой и сказал, что хочет поехать в Барселону. Даша очень обрадовалась и поддержала идею улететь за границу. Впрочем, Добрынин уточнил, что собирается в отпуск сам.

"Мне он говорит, что я хочу побыть один, а потом я узнаю, что там он встречается с друзьями. На этом фоне у нас произошла большая ссора, где я собирала вещи и уходила. Он меня остановил, мы поговорили и с тех пор, если он хочет в Барселону, то мы летим вместе", – поделилась победительница шоу "Холостяк".

Никита Добрынин и Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

Со своей стороны Никита вспомнил, что впервые между влюбленными произошел конфликт после окончания "Холостяка". Тогда пара вместе смотрела проект на ТВ и Даша ревновала, когда видела Добрынина на экране с другими девушками.

Также блогерша рассказала, когда последний раз горько плакала. По ее словам, это произошло недавно из-за усталости.

"У меня был нервный срыв. Потому что я очень сильно устала. Иногда я забываю о том, что мне всего 23 года и у меня очень безумный темп жизни. Так случилось, что и у Никиты было сложное настроение, и у нашего ребенка из-за зубов. Он нервничал, плакал, поэтому я разревелась очень сильно", – поделилась она.

Впрочем, Добрынин добавил, что в такие моменты и сам может расплакаться.

Никита Добрынин и Даша Цветкова / instagram.com/kvittkova

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