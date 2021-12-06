Ірина Сопонару втілила екстремальну мрію у життя

Зірка здивувала новим захопленням.
Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару розповіла, що здійснила свою мрію.
Так, на своїй сторінці в Instagram зірка поділилась, що нарешті навчилася їздити на мопеді . Акторка зізналась, що хоч їй було лячно, та все ж таки вона здійснила свою мрію. Їй лишається лише отримати водійське посвідчення. До слова, Ірина планує вже наступного року їздити на мопеді.
"Відчуваю себе badass. Мамо, не читай, будь ласка, про мотик я пожартувала, але це не точно", - поділилася своїми емоціями зірка.
Окрім того, акторка опублікувала фото, на якому зображена за кермом мопеда. Ірина позує перед камерою у чорному вбранні, а в руках тримає захисний шолом.
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