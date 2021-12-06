Ірина Сопонару втілила екстремальну мрію у життя

Зірка здивувала новим захопленням.

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару розповіла, що здійснила свою мрію.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка поділилась, що нарешті навчилася їздити на мопеді . Акторка зізналась, що хоч їй було лячно, та все ж таки вона здійснила свою мрію. Їй лишається лише отримати водійське посвідчення. До слова, Ірина планує вже наступного року їздити на мопеді.

Ірина Сопонару навчилася їздити на мопеді / instagram.com/irinasoponaru

"Відчуваю себе badass. Мамо, не читай, будь ласка, про мотик я пожартувала, але це не точно", - поділилася своїми емоціями зірка.

Окрім того, акторка опублікувала фото, на якому зображена за кермом мопеда. Ірина позує перед камерою у чорному вбранні, а в руках тримає захисний шолом.

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