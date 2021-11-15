Віялових відключень електроенергії в Україні не буде — Зеленський

Аби уникунти енергетичної кризи, держава виконує певні кроки.
Президент України Володимир Зеленський запевний, що віялових відключень електроенергії в Украні не буде. Держава робить все, аби уникнути енергетичної кризи.
Про це він заявив у відеозвернення ввечері 15 листопада.
За його словами, держава виконала уже певні кроки. По-перше, підготувала атомну енергетику. За останні тижні в енергетичному секторі було запущено два додаткові блоки: на Рівненській і Запорізькій АЕС. Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено до кінця листопада. "Відключення світла може лякати лише тих, у кого відключено логіко і критичне мислення. Проста порада, аби не чути брехливих казки про відключення світла - відключайте звук на деяких брехливих каналах", - сказав голова держави.
По-друге, до нашої країни прямує паливе для електростанцій.
"Крім українського вугілля, до нас прямує ще сім кораблів "Панамакс", якого вистачить до кінця року. А за потреби Україна придбає достатньо вугілля, щоб бути забезпеченою до завершення опалювального сезону", — запевнив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна не купуватиме вугілля у сепаратистів.
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