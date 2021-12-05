ДТЕК поставив в Україну другий з семи кораблів з вугіллям з США

ДТЕК поставив в Україну другий з семи кораблів з вугіллям з США

Компанія ДТЕК поставила в Україну друге судно з 66 тис. тонн американського вугілля.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Енерго, судно прибуло до порту Південний 5 грудня.

«Не дивлячись на вкрай складні умови з доступністю і рекордними цінами на енергоносії на світових ринках, сьогодні ми зустрічаємо вже друге судно з вугіллям із США. Найближчими днями воно поповнить запаси наших ТЕС і дозволить забезпечити стабільність української енергосистеми у пікові періоди. Ми мобілізували увесь наявний ресурс для того, щоб у цих надскладних умовах забезпечити стабільність енергосистеми, світло та тепло у домівках українців, особливо в опалювальний сезон», - зазначили у ДТЕК Енерго.

Також у компанії очікують в грудні прибуття в Україну ще трьох суден класу «Панамакс» з вугіллям, зафрахтованим для потреб власної генерації. Сумарний обсяг домовлених на листопад – січень поставок складає майже 470 тис. т.

У ДТЕК Енерго також зазначили, що на сьогодні загальний обсяг вже законтрактованого компанією газового вугілля із Польщі, США та Казахстану склав понад 0,9 млн т. і продовжуються перемовини про додаткові обсяги палива.

Нагадуємо, напередодні 60,5 тис. т палива із першого судна класу «Панамакс», привезеного ДТЕК Ріната Ахматова для потреб державної генерації «Центренерго», були відвантажені в вагони та направлені на адресу Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС. Вони мають допомогти стабілізувати ситуацію із нестачею вугілля на державних ТЕС.