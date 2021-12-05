ДТЭК поставил в Украину второй из семи кораблей с углем из США

ДТЭК поставил в Украину второй из семи кораблей с углем из США

Компания ДТЭК поставила в Украину второе судно из 66 тыс. тонн американского угля.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Энерго, судно прибыло в порт Южный 5 декабря.

«Несмотря на очень сложные условия с доступностью и рекордными ценами на энергоносители на мировых рынках, сегодня мы встречаем уже второе судно с углем из США. В ближайшие дни оно пополнит запасы наших ТЭС и позволит обеспечить стабильность украинской энергосистемы в пиковые периоды. Мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для того, чтобы в этих сверхсложных условиях обеспечить стабильность энергосистемы, свет и тепло в домах украинцев, особенно в отопительный сезон», — отметили в ДТЭК Энерго.

Также в компании ожидают в декабре прибытие в Украину еще трех судов класса «Панамакс» с углем, зафрахтованным для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных на ноябрь – январь поставок составляет около 470 тыс. т.

В ДТЭК Энерго также отметили, что на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного компанией газового угля из Польши, США и Казахстана составил более 0,9 млн т. и продолжаются переговоры о дополнительных объемах топлива.

Напомним, накануне 60,5 тыс. т топлива из первого судна класса «Панамакс», привезенного ДТЭК Рината Ахматова для нужд государственной генерации «Центрэнерго», были отгружены в вагоны и направлены в адрес Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС. Они должны помочь стабилизировать ситуацию с нехваткой угля на ТЭС.