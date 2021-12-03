Заря - Ингулец: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Команда Виктора Скрипника попытается хотя бы на время вернуться на третью позицию.

В воскресенье, 5 декабря, состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги между луганской "Зарей" и петровским "Ингульцом".

Команды встретятся на "Славутиче-Арене" в Запорожье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00.

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После 16 туров "Заря" (32 балла) занимает четвертое место в таблице УПЛ. "Ингулец" (10 очков) расположился на предпоследней, 15-й строчке.

В 18-м туре, после которого УПЛ отправится на зимние каникулы, команда Виктора Скрипника 12 декабря в Киеве сыграет с "Динамо", а подопечные Сергея Лавриненко 10 декабря примут "Десну".