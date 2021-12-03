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Зоря - Інгулець: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

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Зоря - Інгулець: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

УПЛ

Команда Віктора Скрипника спробує бодай тимчасово повернутися на третю позицію.

У неділю, 5 грудня, відбудеться матч 17-го туру української Прем'єр-ліги між луганською "Зорею" та петровським "Інгульцем".

Команди зустрінуться на "Славутич-Арені" в Запоріжжі. Стартовий свисток арбітра пролунає о 14:00.

Дивіться поєдинок у прямому ефірі на телеканалі УНІАН ТБ, а також онлайн на нашому сайті.

  • Після 16 турів "Зоря" (32 бали) посідає четверте місце в таблиці УПЛ. "Інгулець" (10 очок) розташувався на передостанній, 15-й сходинці.
  • У 18-му турі, після якого УПЛ вирушить на зимові канікули, команда Віктора Скрипника 12 грудня в Києві зіграє з "Динамо", а підопічні Сергія Лавриненка 10 грудня приймуть "Десну".
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22
17 тур
Зоря Луганськ

Неділя, 5 грудня / 14:00
Запоріжжя. "Славутич-Арена"
ТВ-трансляція - УНІАН ТБ

 Інгулець
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