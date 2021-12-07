Андрей Данилко шокировал похудением и помолодевшим видом

Артист заметно похорошел.

Украинский артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, ошеломил фанатов своим внешним видом.

Так, звезда заметно похорошел. На днях Данилко у себя в Instagram разместил кадр, сделанный за кулисами концерта "Дизель Шоу", во Дворце "Украина". На снимке Андрей изображен вместе с певицей Лаймой Вайкуле.

Данилко держит в руках бокал с шампанским, а Вайкуле – игристый напиток. Андрей предстает с неизменным атрибутом своего образа – в черной кепке, а также черных футболке, брюках и пальто.

instagram.com/v_serduchka

В свою очередь, подписчики страницы Данилко подчеркнули, что он очень изменился и в лучшую сторону: "Постройнел, похорошел", "Вау! Андрей, а вы уже почти у цели - постройнели, похорошели, помолодели", "Какой же красиво выглядит Андрей".

Вполне возможно, что трансформации во внешности звезды связаны с тем, что он некоторое время активно занимался собой, посещал врачей и налаживал свои циркадные ритмы. Артист ездил в украинские санатории, чтобы привести себя в порядок.

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