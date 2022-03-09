Человек с пересаженным сердцем свиньи прожил только 2 месяца

Человек с пересаженным сердцем свиньи прожил только 2 месяца

Врачи не назвали точную причину смерти.

Во вторник, 8 марта, в больнице в Соединенных Штатах Америки скончался пациент, которому два месяца назад во время исторической операции было пересажено сердце генетически модифицированной свиньи. 57-летний Дэвид Беннет со свиным сердцем прожил всего два месяца.

Издание iDnes напоминает, что эта трансплантация вызвала нравственные проблемы и даже возмущение широкой общественности, поскольку в прошлом пациент был наказан за убийство человека.

Однако для Беннета эта беспрецедентная медицинская процедура была последним шансом, поскольку без донора он умер бы и был слишком болен, чтобы получить человеческое сердце.

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Операция была проведена 7 января 2022 года, но новое сердце поддерживало его жизнь всего два месяца после новаторского эксперимента.

О смерти Беннета сообщили в среду, 9 марта, в больнице в Балтиморе (штат Мэриленд), где проводилась экспериментальная операция. Врачи не назвали точную причину смерти, но по сообщениям, в последние дни состояние пациента резко ухудшилось.

Сын Беннета сказал, что благодарен врачам за проведение этой уникальной операции и назвал ее "чудом". Медики утверждают, что трансплантация сердца от генетически модифицированных свиней может устранить проблему дефицита человеческих органов в ближайшие годы.

Напомним, в 2021 году украинская медицина сделала большой шаг вперед, особенно в проведении трансплантаций. Статистика больниц может конкурировать с европейскими заведениями.

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