В Україні створять резерв продовольства - Шмигаль

Україна викупить зерно та інші запаси в обсягах річного споживання всією країною за кошти держбюджету.

В Україні створюють резерв продовольства, щоб забезпечити країну, зокрема і ЗСУ, які героїчно обороняють нашу державу від нападу РФ, достатньою кількістю продуктів харчування.

Про це прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль сказав у відеозверненні 9 березня.

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"Ми формуємо нові резерви та акумулюємо ресурси, щоби наша армія була забезпечена всім необхідним і для оборони, і для подальшого звільнення окупованих територій", - сказав Шмигаль.

За його словами, держава викупить зерно та інші запаси в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету. Шмигаль пояснив, що це дозволить нам забезпечити країну достатньою кількістю продуктів харчування.

Крім того, уряд буде й надалі розширювати перелік критичного імпорту.

"Підтримуємо роботу критичної інфраструктури. Робимо все, аби наша армія і тил були якнайкраще забезпечені", - висловився Шмигаль.

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