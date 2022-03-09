В Україні створять резерв продовольства - Шмигаль

Україна викупить зерно та інші запаси в обсягах річного споживання всією країною за кошти держбюджету.
В Україні створюють резерв продовольства, щоб забезпечити країну, зокрема і ЗСУ, які героїчно обороняють нашу державу від нападу РФ, достатньою кількістю продуктів харчування.
Про це прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль сказав у відеозверненні 9 березня.
"Ми формуємо нові резерви та акумулюємо ресурси, щоби наша армія була забезпечена всім необхідним і для оборони, і для подальшого звільнення окупованих територій", - сказав Шмигаль.
За його словами, держава викупить зерно та інші запаси в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету. Шмигаль пояснив, що це дозволить нам забезпечити країну достатньою кількістю продуктів харчування.
Крім того, уряд буде й надалі розширювати перелік критичного імпорту.
"Підтримуємо роботу критичної інфраструктури. Робимо все, аби наша армія і тил були якнайкраще забезпечені", - висловився Шмигаль.
Раніше ми розповідали, як війна в Україні вплине на світові ціни пшениці і продовольства.
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