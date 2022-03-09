В Украине создадут резерв продовольствия — Шмыгаль

Украина выкупит зерно и другие запасы в объеме годового потребления всей страной за счет госбюджета.

В Украине создают резерв продовольствия, чтобы обеспечить страну, в том числе и ВСУ, которые героически защищают наше государство от нападения РФ, достаточным количеством продуктов питания.

Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль сказал в видеообращении 9 марта.

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"Мы формируем новые резервы и аккумулируем ресурсы, чтобы наша армия была обеспечена всем необходимым и для обороны, и для дальнейшего освобождения оккупированных территорий", — сказал Шмыгаль.

По его словам, государство выкупит зерно и другие запасы в объемах годового потребления всей страной на средства государственного бюджета. Шмыгаль объяснил, что это позволит обеспечить страну достаточным количеством продуктов питания.

Кроме того, правительство будет и дальше расширять перечень критического импорта.

"Поддерживаем работу критической инфраструктуры. Делаем все, чтобы наша армия и тыл были лучше обеспечены", — высказался Шмыгаль.

Раньше мы рассказывали, как война в Украине повлияет на мировые цены на пшеницу и продовольствие .