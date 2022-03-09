Латвийские врачи приехали на помощь: будут спасать раненых бойцов

Латвийские врачи приехали на помощь: будут спасать раненых бойцов

Всё необходимое для спасения раненых латвийские врачи привезли с собой.

Из Латвии прибыли в Украину врачи-профессионалы, которые будут помогать украинским медикам спасать раненых от обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает Минздрав.

"Врачи-профессионалы Мартинс Малзубрис из Рижского травматологического госпиталя и Госпиталя травматологии и ортопедии и Олафс Либерманис из Госпиталя травмы прибыли в Киев, чтобы помочь украинским медикам в проведении сложных микрохирургических операций раненых во время военной агрессии РФ", — говориться в сообщении.

На базе одной из клиник Национальной академии медицинских наук Украины латвийские хирурги через несколько дней организовали дополнительную операционную. Там будут оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь людям с огнестрельными ранениями конечностей.

Отмечается, что все необходимое для спасения раненых, в том числе операционный микроскоп, латвийские врачи привезли с собой.

Кроме того, оборудован тренинговый зал, где проводятся обучающие семинары и мастер-классы для врачей-травматологов и нейрохирургов для совершенствования мастерства в проведении микрохирургических операций.

В настоящее время латвийские медики вместе с украинскими коллегами-травматологами провели сверхсложную 6-часовую операцию.

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