Из Сум выехали три эвакуационных колонны с мирными жителями

Среди эвакуированных – дети из детдома.
Сегодня, 9 марта, продолжалась эвакуация мирных жителей города Сумы.
Как сообщает и. о. председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, из Сум выехали три колонны. Первая – уже добралась Лубен, вторая – в Лохвице, а третья вскоре присоединится ко второй.
Далее эвакуированных жителей поездом отправят на Западную Украину. Если кто-то захочет остаться, им предоставят убежище на Полтавщине.
"В Лубнах эвакуированные из всех трех колонн вместе отправятся по железной дороге на запад страны. Тех, кто захочет остаться в нашей области, доставим в Полтаву и предоставим убежище", — сообщил и.о. председателя Полтавской ОГА.
Также известно, что среди эвакуированных были и дети из детского дома. Они отправятся в Черкасскую область.
"Среди эвакуированных – три автобуса с воспитанниками одного из сумских детских домов. Малыши дальше поедут в Черкасскую область", — сообщил Дмитрий Лунин.
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