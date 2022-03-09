Из Сум выехали три эвакуационных колонны с мирными жителями

Из Сум выехали три эвакуационных колонны с мирными жителями

Среди эвакуированных – дети из детдома.

Сегодня, 9 марта, продолжалась эвакуация мирных жителей города Сумы.

Как сообщает и. о. председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, из Сум выехали три колонны. Первая – уже добралась Лубен, вторая – в Лохвице, а третья вскоре присоединится ко второй.

Далее эвакуированных жителей поездом отправят на Западную Украину. Если кто-то захочет остаться, им предоставят убежище на Полтавщине.

"В Лубнах эвакуированные из всех трех колонн вместе отправятся по железной дороге на запад страны. Тех, кто захочет остаться в нашей области, доставим в Полтаву и предоставим убежище", — сообщил и.о. председателя Полтавской ОГА.

Также известно, что среди эвакуированных были и дети из детского дома. Они отправятся в Черкасскую область.

"Среди эвакуированных – три автобуса с воспитанниками одного из сумских детских домов. Малыши дальше поедут в Черкасскую область", — сообщил Дмитрий Лунин.

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