Российские оккупанты обстреливают Николаев "Градами" и "Ураганами"

Враг использует запретные во всем мире кассетные снаряды.
Российские военные вечером 9 марта начали обстрел Николаева "Градами" и "Ураганами".
Об этом во время прямого эфира в Фейсбуке сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Сейчас по Николаеву стреляют из направления Кропивницкого "Градами" и "Ураганами". Или проверяют на прочность наши блокпосты, или готовятся к наступлению. Думаю, ночью нас тоже будут обстреливать. Так будьте внимательны, ночуйте или в подвале, или соблюдая правила "двух стен", — подчеркнул мэр.
Сенкевич говорит, что враг использует запрещенные во всем мире кассетные снаряды.
С 19.00 в Николаеве объявлена воздушная тревога.
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