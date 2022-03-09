Российские оккупанты обстреливают Николаев "Градами" и "Ураганами"

Враг использует запретные во всем мире кассетные снаряды.

Российские военные вечером 9 марта начали обстрел Николаева "Градами" и "Ураганами".

Об этом во время прямого эфира в Фейсбуке сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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"Сейчас по Николаеву стреляют из направления Кропивницкого "Градами" и "Ураганами". Или проверяют на прочность наши блокпосты, или готовятся к наступлению. Думаю, ночью нас тоже будут обстреливать. Так будьте внимательны, ночуйте или в подвале, или соблюдая правила "двух стен", — подчеркнул мэр.

Сенкевич говорит, что враг использует запрещенные во всем мире кассетные снаряды.

С 19.00 в Николаеве объявлена воздушная тревога.

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