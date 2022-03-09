Украинцы смогут получить в "Дії" единый цифровой документ: для чего он нужен

Украинцы смогут получить в "Дії" единый цифровой документ: для чего он нужен

Временное цифровое удостоверение будет признаваться органами государственной власти, Нацполицией, военными на блокпостах.

В мобильном приложении и на веб-портале "Действие" появится новое временное цифровое удостоверение.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, такая услуга нужна украинцам, которых война застала врасплох, поэтому многие граждане остались без документов.

“Он будет очень гибкий: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах", – сообщил премьер.

Услуга єДокумент станет автоматически доступной для всех пользователей "Дії".

Напомним, после российского вторжения 24 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предупредил, что некоторые цифровые документы и ряд услуг в приложении "Дія" могут оказаться недоступными.

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