Украинцы смогут получить в "Дії" единый цифровой документ: для чего он нужен

Временное цифровое удостоверение будет признаваться органами государственной власти, Нацполицией, военными на блокпостах.
В мобильном приложении и на веб-портале "Действие" появится новое временное цифровое удостоверение.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
По его словам, такая услуга нужна украинцам, которых война застала врасплох, поэтому многие граждане остались без документов.
“Он будет очень гибкий: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах", – сообщил премьер.
Услуга єДокумент станет автоматически доступной для всех пользователей "Дії".
Напомним, после российского вторжения 24 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предупредил, что некоторые цифровые документы и ряд услуг в приложении "Дія" могут оказаться недоступными.
Читайте также: