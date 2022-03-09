Тімур Мірошниченко у свій день народження закликав всіх допомогти військовим

У відео в соцмережах телеведучий 1+1 закликав всіх допомагати нашим бійцям.

Сьогодні свій день народження святкує телеведучий 1+1 та ведучий українського національного відбору пісенного конкурсу "Євробачення-2022" Тімур Мірошниченко.

Йому виповнюється 36 років. У відео, яке знаменитість опублікував у своїх соціальних мережах, ведучий подякував за численні привітання та зізнався, що його найзаповітніші бажання – перемога і мир в Україні.

"На свій 36-й день народження я більше за все жадав перемоги Україні. Але певно треба ще трохи почекати. Та знаю, що вона не за горами. Бо вже другий тиждень чоловіки нашої родини не можуть потрапити до лав захисників! Черги на кілометри лише ростуть", — розповів телеведучий.

Тімур закликав кожного українця докласти зусиль до перемоги і зробити все можливе, аби підтримати тих, хто боронить Україну: "Перемога кується в тилу! Пам'ятайте це! Кожен із нас може бути корисним, варто лише згадати про свої таланти".

Він розповів, що зараз перебуває в Україні і робить все можливе для забезпечення потреб військових. Разом з родиною закуповує термобілизну та закликав всіх, хто хоче його привітати — долучитися до допомоги.

Тімур Мірошниченко / пресслужба каналу "1+1"

"Дякую всім за тисячі привітань, найкращим подарунком будуть термушки для наших хлопців, які ми наразі закуповуємо для них. Ось картка моєї дружини, на яку всі охочі можуть кинути трохи тепла для тих, хто боронить наш спокій. 5168 7427 1804 6133", — зазначив Мірошниченко.

Телеведучий також підтримав всіх українців: "Зараз дуже важливі часи, коли об’єдналася вся країна. І кожен робить все, що може. Не опускайте рук — зараз ми створюємо нову сучасну Україну, якою будуть пишатися не тільки наші діти і онуки. Будемо пишатися і ми. На українців зараз рівняється увесь світ. Слава Україні! Героям Слава".

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