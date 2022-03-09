Тимур Мирошниченко в свой день рождения призвал всех помочь военным

В видео в соцсетях телеведущий 1+1 призвал всех помогать нашим бойцам.

Сегодня свой день рождения празднует телеведущий 1+1 и ведущий украинского национального отбора песенного конкурса "Евровидение-2022" Тимур Мирошниченко.

Ему исполняется 36 лет. В видео, которое опубликовал знаменитость в своих социальных сетях, ведущий поблагодарил за многочисленные поздравления и признался, что его самые заветные желания – победа и мир в Украине.

"На свой 36-й день рождения я больше всего желаю победы Украине. Необходимо еще немного подождать. Но я знаю, что победа не за горами. Потому что уже вторую неделю мужчины нашей семьи не могут попасть в ряды защитников! Очереди в военкоматы растягиваются на километры", — рассказал телеведущий.

Тимур призвал каждого украинца приложить усилия к победе и сделать все возможное, чтобы поддержать тех, кто защищает Украину: "Победа куется в тылу! Помните это! Каждый из нас может быть полезен, стоит лишь вспомнить о своих талантах".

Он рассказал, что сейчас находится в Украине и делает все возможное для обеспечения военных нужд. Вместе с семьей закупает термобелье и призвал всех, кто хочет его поздравить – приобщиться к помощи.

Тимур Мирошниченко / пресслужба каналу "1+1"

"Спасибо всем за тысячи поздравлений, лучшим подарком будут термушки для наших ребят, которые мы сейчас закупаем для них. Вот карточка моей жены, на которую все желающие могут бросить немного тепла для тех, кто защищает наше спокойствие. 5168 7427 1804 6133", – отметил Мирошниченко.

Телеведущий также поддержал всех украинцев: "Сейчас очень важные времена, когда объединилась вся страна. И каждый делает все, что может. Не опускайте рук – сейчас мы создаем новую современную Украину, которой будут гордиться не только наши дети и внуки. Будем гордиться и мы. На украинцев сейчас равняется весь мир. Слава Украине! Героям Слава".

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