Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию для переговоров с Лавровым

Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию для переговоров с Лавровым

Кулеба встретится с Лавровым 10 марта.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию для переговоров с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым.

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Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"По приглашению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию для переговоров о прекращении военных действий России и войны против Украины", — говорится в сообщении.

При посещении Тюрьки FM @MevlutCavusoglu, @DmytroKuleba был доставлен в Antalya для разговоров на Россию крести его hostilities и занять его бой против Украины. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) 9 марта 2022

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал лидеров стран Евросоюза дать зеленый свет членству государства в евросообществе. Он заверил, что одобрительное решение может оказаться определяющей победой для Европы и всех ее наций, всех ее лидеров.

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