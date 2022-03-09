Решение о предоставлении Украине членства в ЕС может стать победой для Европы и всех ее наций – Кулеба

Решение о предоставлении Украине членства в ЕС может стать победой для Европы и всех ее наций – Кулеба

Членство в Евросоюзе будет огромным вливанием надежды на украинский народ, а "в эти темные времена эта надежда нужна нам как никогда", сказал министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал лидеров стран Евросоюза дать зеленый свет членству государства в евросообществе. Он заверил, что одобрительное решение может оказаться определяющей победой для Европы и всех ее наций, всех ее лидеров.

Об этом министр написал в статье для Financial Times.

Кулеба подчеркнул, что за сегодняшние действия будущие поколения будут судить каждого политика, лидера и нацию, поэтому нужно искать большие и исторические решения.

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"Украина, ее президент Владимир Зеленский и ее народ уже сделали свой выбор в пользу борьбы добра со злом, какой бы тяжелой, кровавой и страшной ни была бы эта борьба. Это то, за что мы выступаем, и мы не отказываемся от наших основных ценностей ", – подчеркнул министр.

Он напомнил, что сейчас Украина подала заявку на скорейшее членство в ЕС, и процесс вступления государства не является классическим, который обычно длится годами и сосредотачивается на технических и экономических деталях.

Но решение предоставить Украине членство в ЕС может стать определяющей победой для Европы и всех ее наций, всех ее лидеров. После того, как они примут такое решение, все европейцы будут гордиться им – гордиться тем, что стоят на правильной стороне истории и делают моральный выбор во веки", – говорится в статье Кулебы.

Он также обратился к скептикам членства Украины, которые считают, что это относится к России.

"На самом деле Путин зациклен на наших стремлениях к НАТО, а не на нашем вступлении в ЕС. Мнение о том, что предоставление Украине членства в блоке сейчас ухудшит ситуацию, неубедительно. Я призываю тех, кто придерживается такого взгляда, отказаться от него", – написал глава украинского МИД.

Он добавил, что членство в ЕС будет огромным вливанием надежды на украинский народ. А "в эти темные времена эта надежда нужна нам как никогда".

Кулеба также выразил убеждение, что членство Украины укрепит ЕС, внесет большой вклад в политическую, экономическую, культурную и социальную силу союза после окончания этой войны.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство государства в Европейском Союзе.

7 марта стало известно, что Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявки Украины.

8 марта Кулеба заявил, что еще неделю назад государство было до вступления в ЕС "приблизительно так, как из Киева до Луны, а теперь вступление – примерно как из Киева в Винницу".

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