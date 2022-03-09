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Швейцарський шоколад Lindt більше не продаватимуть у Росії

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Швейцарський шоколад Lindt більше не продаватимуть у Росії

Фото lindt-spruengli.com/

Компанія негайно зачинить всі свої магазини в РФ.

Швейцарська компанія-виробник шоколаду Lindt тимчасово зупиняє бізнес у Росії.

Про це 9 березня повідомили у пресслужбі компанії.

"Ми переоцінили нашу ділову діяльність у Росії і вирішили негайно зачинити наші магазини та призупинити всі наші поставки до Росії", – йдеться в заяві компанії.

"Наші місцеві (в РФ – ред.) співробітники продовжуватимуть отримувати нашу підтримку, і ми підтримуватимемо з ними тісний контакт", – додали в Lindt.

Зауважимо, що компанія Lindt & Sprüngli працює понад 175 років у секторі шоколаду преміум-класу. Фірма має 11 фабрик у Європі та США. 

Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що компанія Amazon припиняє працювати в РФ та більше не відправлятиме товарів туди. Окрім того, компанія більше не прийматиме замовлення від російських клієнтів на свою відеогру. 

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