Швейцарський шоколад Lindt більше не продаватимуть у Росії

Компанія негайно зачинить всі свої магазини в РФ.
Швейцарська компанія-виробник шоколаду Lindt тимчасово зупиняє бізнес у Росії.
Про це 9 березня повідомили у пресслужбі компанії.
"Ми переоцінили нашу ділову діяльність у Росії і вирішили негайно зачинити наші магазини та призупинити всі наші поставки до Росії", – йдеться в заяві компанії.
"Наші місцеві (в РФ – ред.) співробітники продовжуватимуть отримувати нашу підтримку, і ми підтримуватимемо з ними тісний контакт", – додали в Lindt.
Зауважимо, що компанія Lindt & Sprüngli працює понад 175 років у секторі шоколаду преміум-класу. Фірма має 11 фабрик у Європі та США.
Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що компанія Amazon припиняє працювати в РФ та більше не відправлятиме товарів туди. Окрім того, компанія більше не прийматиме замовлення від російських клієнтів на свою відеогру.
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