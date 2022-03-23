Російські окупанти обстріляли Київ: одна людина постраждала

Наразі рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на місці обстрілів.

Сьогодні, 23 березня, о 7:30 ранку російські окупанти знову обстріляли Київ.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах. Як повідомляє пресслужба ДСНС України, за кількома адресами через обстріли сталось загоряння та руйнування приватних будинків, гаражів та багатоповерхівок. Також сталося займання у складському приміщенні.

"Станом на 11:00 пожежі ліквідовані. Тривають роботи щодо розбирання конструкцій. Постраждала 1 особа, яку госпіталізовано. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 28-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 23 березня від рук росіян загинула 121 дитина.

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