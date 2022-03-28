Патрульні повідомили, скільки українців скористалися чат-ботом "єВорог"

Завдяки боту можна повідомляти про перебування техніки окупантів.

Понад 200 тисяч українців скористалися чат-ботом "єВорог".

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції України.

"Ці повідомлення в режимі реального часу допомогли українським захисникам знищити велику кількість окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою бота можна повідомити про місцезнаходження російських солдатів та їхньої техніки. У чатботі є такі фукнції:

обирати техніку окупанта зі списку або вписувати самостійно; вказувати кількість та надсилати заявки без фото чи відео; час, коли бачили ворогів, можна не заповнювати вручну, а вибрати в боті запропонований.

Як повідомлялося, Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів про новий фактчек-бот під назвою ПЕРЕВІРКА. Це бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди РФ. Він допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною.

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