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Патрульні повідомили, скільки українців скористалися чат-ботом "єВорог"

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Патрульні повідомили, скільки українців скористалися чат-ботом "єВорог"

pixabay.com

Завдяки боту можна повідомляти про перебування техніки окупантів.

Понад 200 тисяч українців скористалися чат-ботом "єВорог".

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції України. 

"Ці повідомлення в режимі реального часу допомогли українським захисникам знищити велику кількість окупантів",  - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою бота можна повідомити про місцезнаходження російських солдатів та їхньої техніки. У чатботі є такі фукнції:

  1. обирати техніку окупанта зі списку або вписувати самостійно; 
  2. вказувати кількість та надсилати заявки без фото чи відео; 
  3. час, коли бачили ворогів, можна не заповнювати вручну, а вибрати в боті запропонований. 

Як повідомлялося, Центр протидії дезінформації при РНБО України розповів про новий фактчек-бот під назвою ПЕРЕВІРКА. Це бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди РФ. Він допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною.

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