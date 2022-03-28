Патрульные сообщили, сколько украинцев воспользовались чат-ботом "єВорог"

Благодаря боту можно сообщать о нахождении техники оккупантов.

Более 200 тысяч украинцев воспользовались чат-ботом "єВорог".

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

"Эти сообщения в режиме реального времени помогли украинским защитникам уничтожить большое количество оккупантов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью бота можно сообщить о местонахождении российских солдат и их технике. В чате есть следующие функции:

выбирать технику оккупанта из списка или вписывать самостоятельно; указывать количество и отправлять заявки без фото или видео; время, когда видели врагов, можно не заполнять вручную, а выбрать в предложенном боте.

Как сообщалось, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказал о новом фактчеке-боте под названием ПРОВЕРКА. Это бот-спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды РФ. Он поможет различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости российских СМИ, направленные на борьбу с Украиной.

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