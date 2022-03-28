"Путин добивается капитуляции Украины" – российский правозащитник о переговорах

По словам правозащитника, не стоит ожидать каких-либо значительных результатов от этих переговоров.

29 марта украинская и российская делегации проведут очередной раунд переговоров в Турции.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Путин не пытается о чем-нибудь договориться, а просто ведет политические игры.

Об этом он заявил в эфире 24 канала.

"В этом вопросе я пессимист, поэтому не очень понимаю, почему до этого не могло состояться каких-то договоренностей, а только сейчас этот шанс как-то увеличился. Мне кажется, это больше игра Путина и понятно, чего он добивается – капитуляции Украины", – отметил правозащитник. .

По его словам, Россия будет настаивать на признании Крыма российским и фактически признания самопровозглашенных псевдореспублик уже в границах Донецкой и Луганской областей. По его мнению, это тот минимум, который рассчитывает Путин.

Напомним, украинско-российские переговоры начнутся 29 марта в 10 утра.

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