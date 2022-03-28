"Путін добивається капітуляції України" - російський правозахисник про переговори

За словами правозахисника, не варто очікувати якихось значних результатів від цих переговорів.

29 березня українська та російська делегації проведуть черговий раунд переговорів у Туреччині.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Путін не намагається про щось домовитись, а просто веде політичні ігри.

Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

"У цьому питанні я песиміст, тому не дуже розумію, чому до цього не могло відбутися якихось домовленостей, а лише зараз цей шанс якось збільшився. Мені здається, це більше гра Путіна й зрозуміло, чого він добивається – капітуляції України", – зазначив правозахисник.

За його словами, Росія стоятиме на визнанні Криму російським й фактично визнання самопроголошених псевдореспублік вже в кордонах Донецької та Луганської областей. На його думку, це той мінімум, на який розраховує Путін.

Нагадаємо, українсько-російські переговори почнуться 29 березня о 10 ранку.

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