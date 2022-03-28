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Арахамия объяснил, почему переговоры с Россией сегодня не начнутся

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Арахамия объяснил, почему переговоры с Россией сегодня не начнутся

УНИАН

Начало переговоров было перенесено на 10 утра 29 марта.

Представитель украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что украинско-российские переговоры не начнутся сегодня, 28 марта, из-за проблем с логистикой.

Об этом он сообщил в своем телеграмме-канале.

По словам Ахарамии, переговоры с российской стороной начнутся завтра утром.

"Мы пока находимся в пути. У нас из-за логистических трудностей прибытия ожидается довольно поздно, наверное, очень поздно. Они (российская делегация) тоже вылетели полчаса назад, тоже прибудут где-то около 21, поэтому решили, что все прибывают, размещаются, и завтра с 10 утра стартуем в переговорах", — написал Арахамия.

Напомним, Давид Арахамия ранее сообщал, что следующий раунд переговоров Украины и России будет проведен в Турции 28-30 марта.

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