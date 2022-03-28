Переговоры Украины и России сегодня не начнутся — Песков

Переговоры Украины и России сегодня не начнутся — Песков

Встреча Путина с Зеленским тоже не планируется.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры Украины и России по прекращению войны сегодня, 28 марта, вероятнее всего не начнутся.

Об этом пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.

"Российско-украинские переговоры сегодня в Стамбуле вряд ли начнутся, это может произойти завтра (29 марта – ред.)", — заявил Песков.

Кроме того, по его словам, встреча Путина с Зеленским после переговоров делегаций в Стамбуле не состоится.

"Пока не можем констатировать существенное продвижение или прорыв", — говорит Песков.

Напомним, ранее высокопоставленный турецкий чиновник сообщил, что переговоры по прекращению войны России против Украины начнутся сегодня, 28 марта, вечером.

В свою очередь представитель украинской делегации Давид Арахамия ранее сообщал, что следующий раунд переговоров Украины и России проведут в Турции 28-30 марта.

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