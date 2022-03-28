Перемовини України і Росії сьогодні не почнуться — Пєсков

Перемовини України і Росії сьогодні не почнуться — Пєсков

Зустріч Путіна з Зеленським також не планується.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що переговори України та Росії щодо припинення війни сьогодні, 28 березня, найімовірніше не почнуться.

Про це пише російське пропагандистське видання РИА Новости.

"Російсько-українські переговори сьогодні у Стамбулі навряд чи почнуться, це може статися завтра (29 березня - ред.)", — заявив Пєсков.

Крім того, за його словами, зустрічі Путіна з Зеленським після перемовин делегацій у Стамбулі не відбудеться.

"Поки що не можемо констатувати суттєвого просування чи прориву", — каже Пєсков.

Нагадаємо, раніше високопоставлений турецький чиновник повідомив, що переговори щодо припинення війни Росії проти України почнуться сьогодні, 28 березня, ввечері.

Своєю чергою, представник української делегації Давид Арахамія раніше повідомляв, що наступний раунд переговорів України та Росії проведуть у Туреччині 28-30 березня.

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