Окупантам видали протерміновані перев'язувальні пакети - Андрій Богдан

Станом на початок повномасштабного вторгнення термін придатності цього ІПП сплив.

Ексголова Офісу Президента України Андрій Богдан опублікував світлину протермінованого перев'язувального пакета, який він знайшов серед речей окупантів.

Фото він виклав на своїй сторінці в Мережі.

"Був учора там, де не можна. Серед багатьох вражень з цікавістю оцінив спорядження російських солдат, яке їм уже не знадобиться. На фото - ИПП (индивидуальный пакет перевязочный). Виготовлено в ІІІ кварталі 2016 року у місті Москва. Строк зберігання - 5 років. Тобто, на час бойових дій строк зберігання вичерпано і його треба замінити. Ворогу солдат своїх не жаль, бажання вкрасти зробило російську армію набагато слабшою", - написав Андрій Богдан.

Нагадаємо, що російським солдатам роздали пайки зі строком придатності до 2015 року.