Оккупантам выдали просроченные перевязочные пакеты — Андрей Богдан

По состоянию на начало полномасштабного вторжения срок годности этого ИПП истек.

Экс-глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан опубликовал фотографию просроченного перевязочного пакета, который он нашел среди вещей оккупантов.

Фото он выложил на своей странице в Сети.

"Был вчера там, где нельзя. Среди многих впечатлений с интересом оценил снаряжение российских солдат, которое им уже не понадобится. На фото – ИПП (индивидуальный пакет перевязочный). Изготовлено в ІІІ квартале 2016 года в городе Москва. Срок хранения – 5 лет. То есть, на время боевых действий срок хранения вышел и его надо заменить. Врагу солдат своих не жалко, желание украсть сделало российскую армию гораздо слабее", — написал Андрей Богдан.

Напомним, что российским солдатам раздали пайки со сроком годности до 2015 года.