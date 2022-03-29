"Ми тут не просто співчуваємо, а кожен день працюємо" - мер Колихаєв про ситуацію у Херсоні

"Ми тут не просто співчуваємо, а кожен день працюємо" - мер Колихаєв про ситуацію у Херсоні

Мер повідомив про ситуацію з ліками в аптеках міста.

У Херсоні в аптеках медикаменти продаватимуть нормовано, щоб уникнути їх скуповування для подальших спекуляцій. Закупівля медикаментів для лікарень міста здійснюватиметься за кошти, що надходять на благодійні рахунки.

Про це домовились керівники міських аптечних мереж під час розширеної наради, яку провів міський голова Ігор Колихаєв, повідомляє міська рада у Facebook.

Також читайте У Херсонській області окупанти видають місцевим пенсії у рублях: у НБУ жорстко відреагували

"Я знаю і розумію проблеми, з якими щодня стикаються наші херсонці. І ми тут не просто співчуваємо, а кожен день працюємо задля того, аби зробити перебування містян в окупованому Херсоні хоч трохи простішим", – сказав Ігор Колихаєв.

Раніше Ігор Колихаєв провів нараду з головами районних рад та представниками виконавчої влади. Він дав завдання контролювати доставлення допомоги людям, які її найбільше потребують.

Читайте також: