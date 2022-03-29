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До України прибув гендиректор МАГАТЕ: вирішуватиметься питання ядерної безпеки

До України прибув гендиректор МАГАТЕ: вирішуватиметься питання ядерної безпеки

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До України прибув гендиректор МАГАТЕ: вирішуватиметься питання ядерної безпеки

IAEA/Рафаель Маріано Ґроссі

Рафаель Гроссі проведе зустрічі щодо надання термінової технічної допомоги для забезпечення безпеки ядерних об’єктів.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прибув до України для переговорів з урядовцями щодо запланованого надання МАГАТЕ термінової технічної допомоги для забезпечення безпеки ядерних об’єктів України та запобігання ризику аварії. 

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

Метою його візиту є започаткування оперативної підтримки безпеки та безпеки ядерних об’єктів України. Такий крок передбачає відправку експертів МАГАТЕ на пріоритетні об’єкти АЕС.

Під час візиту генеральний директор МАГАТЕ відвідає одну з атомних електростанцій України.

"Військовий конфлікт ставить під безпрецедентну небезпеку українські атомні електростанції та інші об’єкти з радіоактивними матеріалами. Ми повинні вжити термінових заходів, щоб переконатися, що вони можуть продовжувати працювати безпечно , а також зменшити ризик ядерної аварії, яка може мати серйозний вплив на здоров’я та навколишнє середовище як в Україні, так і за її межами ", – сказав Гроссі.

Нагадаємо, російські окупанти, після початку війни в Україні, захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС разом із персоналом станцій.

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