До України прибув гендиректор МАГАТЕ: вирішуватиметься питання ядерної безпеки

Рафаель Гроссі проведе зустрічі щодо надання термінової технічної допомоги для забезпечення безпеки ядерних об’єктів.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прибув до України для переговорів з урядовцями щодо запланованого надання МАГАТЕ термінової технічної допомоги для забезпечення безпеки ядерних об’єктів України та запобігання ризику аварії.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

Метою його візиту є започаткування оперативної підтримки безпеки та безпеки ядерних об’єктів України. Такий крок передбачає відправку експертів МАГАТЕ на пріоритетні об’єкти АЕС.

Під час візиту генеральний директор МАГАТЕ відвідає одну з атомних електростанцій України.

"Військовий конфлікт ставить під безпрецедентну небезпеку українські атомні електростанції та інші об’єкти з радіоактивними матеріалами. Ми повинні вжити термінових заходів, щоб переконатися, що вони можуть продовжувати працювати безпечно , а також зменшити ризик ядерної аварії, яка може мати серйозний вплив на здоров’я та навколишнє середовище як в Україні, так і за її межами ", – сказав Гроссі.

Just crossed the border into #Ukraine to start @IAEAorg's mission to ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. We must act now to help prevent the danger of a nuclear accident. https://t.co/kKHJHIeGYV pic.twitter.com/mB5w7pL7ji — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 29, 2022

Нагадаємо, російські окупанти, після початку війни в Україні, захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС разом із персоналом станцій.

Читайте також: