Украина готовится экспортировать электроэнергию в Европу: названы сроки

В случае выхода на европейский рынок у Украины будет больше выгод, чем на внутреннем рынке.

ЧАО "Укргидроэнерго" предлагает европейским рынкам импортировать украинскую электроэнергию, что позволит повысить финансовую ликвидность предприятия из-за более высоких цен.

Об этом заявил генеральный директор компании Игорь Сирота, пишет Интерфакс-Украина.

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"Что касается "Укргидроэнерго", то ее главная роль — это обеспечивать нужный любой энергосистеме аварийный резерв, вспомогательные услуги и услуги балансировки. Это обязательные сегменты и хорошо оплачиваемые в Европе. Если бы мы вышли на этот рынок, это было бы очень хорошо для финансовой ликвидности. И мы к этому идем", – отметил Сирота.

По его словам, в случае успеха в Европе для Украины "выгод будет больше, чем на внутреннем рынке". Сирота подчеркнул, что выход на европейский рынок может состояться уже в ближайший месяц.

"Я думаю, что в той ситуации с ценами на электроэнергию и ее дефицитом, которая сегодня есть в Европе, с тем отношением к нам, с той надежностью нашей энергосистемы, которую увидели европейцы, в течение месяца мы сможем выйти на их рынки", – заявил гендиректор "Укргидроэнерго".

Напомним, в результате угроз Путина перекрыть газовый вентиль, если Европа откажется платить за газ в рублях, Германия готовится к вероятной блокировке Москвой поставок природного газа из России.

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