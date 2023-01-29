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Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію проти Ірану - ЗМІ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію проти Ірану - ЗМІ

Фото: ТСН.ua

Згідно з повідомленнями очевидців, в Тегерані атаковані урядові будівлі.

Численні близькосхідні медіаджерела в ніч проти 29 січня 2023 року повідомляють, що Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану, але наразі ізраїльський уряд чи військові нічого офіційно не оголосили. 

Джерелом для поширення інформації про початок спеціальної військової операції проти Ірану стало повідомлення у сервісі мікроблогів Twitter видання Al Arabia, щоправда, теж, на неназвані ізраїльські ЗМІ. 

Водночас на офіційних джерелах Ірану теж немає повідомлень про військову атаку. 

Тим часом соціальні мережі рясніють повідомленнями про вибухи у різних містах Ірану, повітряні тривоги, повстанців, польоти літаків. Також є повідомлення про вибухи на військових базах в Ірані. 

Проте детальні інформації про події, що розгортаються у країні, наразі немає, адже Іран є доволі закритою країною.

Очікуємо на офіційні повідомлення влади. 

Пізніше вночі у Telegram-каналах з'явилося повідомлення нібито офіційної заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. "Сьогодні вночі ми вирішили атакувати терористичні організації. Наша відповідь буде сильною, швидкою і точною. Хто хоче нам нашкодити, тому і ми нашкодимо", - сказав прем'єр. Щоправда, пізніше виявилося, що це не офіційна заява, а раніше сказане і вирване з контексту повідомлення під час минулого засідання Кабміну. 

Нагадаємо, що раніше в Ісфахані пролунав вибух на виробництві боєприпасів Міноборони країни

Тим часом у Міноборони Ірану підтвердили вибух на виробництві боєприпасів через напад безпілотників, проте назвали атаку "невдалою"

Також в Ірані палає нафтопереробний завод

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Дата публікації
Перегляди
6027
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