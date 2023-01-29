Израиль начал специальную военную операцию против Ирана — СМИ

Многочисленные ближневосточные медиаисточники в ночь на 29 января 2023 сообщают, что Израиль начал военную операцию против Ирана, но пока израильское правительство или военные ничего официально не объявили.

Источником для распространения информации о начале специальной военной операции против Ирана стало сообщение в сервисе микроблогов Twitter издания Al Arabia, правда, тоже на неназванные израильские СМИ.

В то же время, на официальных источниках Ирана тоже нет сообщений о военной атаке.

Между тем социальные сети пестрят сообщениями о взрывах в разных городах Ирана, воздушных тревогах, повстанцах, полетах самолетов. Также есть сообщения о взрывах на военных базах в Иране.

Однако подробных сведений о событиях, которые разворачиваются в стране, пока нет, ведь Иран является довольно закрытой страной.

Ожидаем официальные сообщения властей.

Позже ночью в Telegram-каналах появилось сообщение якобы официального заявления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. "Сегодня ночью мы решили атаковать террористические организации. Наш ответ будет сильным, быстрым и точным. Кто хочет нам навредить, тому и мы навредим", - сказал премьер. Правда, позже оказалось, что это не официальное заявление, а ранее сказанное и вырванное из контекста уведомление на прошедшем заседании Кабмина.

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Напомним, что ранее в Исфахане раздался взрыв на производстве боеприпасов Минобороны страны.

Между тем в Минобороны Ирана подтвердили взрыв на производстве боеприпасов из-за нападения беспилотников, однако назвали атаку "неудачной".

Также в Иране горит нефтеперерабатывающий завод.

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