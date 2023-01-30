У Броварах вночі чули кілька гучних вибухів

На вулиці Чорних Запорожців, де чулися вибухи, уже понад 15 годин немає світла.

Мешканці Броварів повідомляють що минулої ночі в місті пролунало два потужних вибухи та зникло світло.

Свідки чули вибухи на вулиці Чорних Запорожців.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Люди кажуть, що бачили, як їдуть декілька карет швидкої допомоги.

"Близько опівночі пролунало два потужних вибухи. Кішка аж підскочила, забряжчали вікна. Світла й досі нема, уже понад 15 годин. Не знаємо, що це може бути. Дуже страшно, коли вибухи, і тривоги не було", - розповіла ТСН.ua мешканка вулиці Чорних Запорожців Людмила.

В той же час в поліції Київської області не підтверджують факту будь-яких вибухів в Броварах минулої ночі.

"Повідомлень до поліції щодо подібних інцидентів не надходило. Якщо люди чули вибухи в Броварах, то вони можуть звернутися до поліції і повідомити, де вони чули вибухи. Ми перевіримо інформацію і проінформуємо про подію. Наразі ми не підтверджуємо жодних вибухів у Броварах", - пояснили нам у поліції Київської області.

Нагадаємо, 23 січня навчання у школах та ліцеях Броварів тимчасово припинили: надійшло тривожне повідомлення з погрозами у бік школярів.

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