В Броварах ночью слышали несколько громких взрывов

На улице Черных Запорожцев, где слышались взрывы, уже больше 15 часов нет света.

Жители Броваров сообщают, что минувшей ночью в городе раздались два мощных взрыва и исчез свет.

Свидетели слышали взрывы по улице Черных Запорожцев.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Люди говорят, что видели, как едут несколько карет скорой помощи.

"Около полуночи раздались два мощных взрыва. Кошка аж подскочила, задрожали стекла. Света до сих пор нет, уже более 15 часов. Не знаем, что это может быть. Очень страшно, когда взрывы, и тревоги не было", — рассказала ТСН.ua жительница улицы Черных Запорожцев Людмила.

В то же время в полиции Киевской области не подтверждают факт каких-либо взрывов в Броварах минувшей ночью.

"Сообщений в полицию о подобных инцидентах не поступало. Если люди слышали взрывы в Броварах, то они могут обратиться в полицию и сообщить, где они слышали взрывы. Мы проверим информацию и проинформируем о происшествии. Пока мы не подтверждаем никаких взрывов в Броварах", — объяснили нам в полиции Киевской области.

Напомним, 23 января учебу в школах и лицеях Броваров временно прекратили : поступило тревожное сообщение с угрозами в сторону школьников.

Наводнение в Броварском районе Киевской области: река Десна вышла из берегов

Читайте также: