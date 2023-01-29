В Ірані стався землетрус магнітудою 5,6: багато потерпілих

У суботу, 28 січня, у північно-західній частині Ірану стався землетрус магнітудою 5,9. Епіцентр підземних поштовхів був за 23 км на південний схід від міста Хой з населенням 175 тисяч осіб.

Про це повідомляє IRNA.

За попередніми оцінками, землетрус завдав збитків двом містам та понад 70 селам у провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель, зазначив губернатор Мохаммад Садег Мотамедян,

Кількість постраждалих внаслідок землетрусу в місті Хой на північному заході країни збільшилося до 816. Також троє осіб загинули. Спочатку було відомо про понад 660 людей, які травмувалися.

Нагадаємо, у Перу, у північно-західному департаменті П'юра, в прірву впав пасажирський автобус. У салоні транспртного засобу було 60 пасажирів. Щонайменше 25 людини загинули.

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