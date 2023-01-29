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У Херсоні чутно вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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849
Час на прочитання
1 хв
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У Херсоні чутно вибухи

Фото: Associated Press

Про вибухи повідомляли двічі за пів години.

У неділю, 29 січня, у деоокупованому від росіян Херсоні лунають вибухи.

Про звуки вибухів у місті повідомили кореспонденти Суспільного.

Слід зауважити, що спочатку про вибухи стало відомо близько 12:50. Знову про те, що в Херсоні гучно, повідомили о 13:15.

До слова, повіряної тривоги в Херсонській області немає. Офіційної інформації від влади поки немає.

Як повідомлялося, російські окупанти за минулу добу, 28 січня, продовжували обстрілювати Україну. Під ворожим вогнем опинилися Сумська, Чернігівська, Запорізька, Луганська, Донецька, Харківська, Херсонська, Миколаївська області.

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Дата публікації
Перегляди
849
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