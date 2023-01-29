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В Херсоне слышны взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1948
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне слышны взрывы

Фото: Associated Press

О взрывах сообщали дважды за полчаса.

В воскресенье, 29 января, в деоккупированном от россиян Херсоне раздаются взрывы.

О звуках взрывов в городе сообщили корреспонденты Общественного.

Следует отметить, что сначала о взрывах стало известно около 12.50. Вновь о том, что в Херсоне громко, сообщили в 13:15.

К слову, поверенной тревоги в Херсонской области нет. Официальной информации от власти пока нет.

Как сообщалось, российские оккупанты за минувшие сутки, 28 января, продолжали обстреливать Украину. Под вражеским огнем оказались Сумская, Черниговская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Николаевская области.

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Дата публикации
Просмотры
1948
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